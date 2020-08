Juventus : excellente nouvelle pour Ronaldo et consorts avant l’OL

true

Blessé depuis plusieurs jours, Paulo Dybala devrait bel et bien répondre présent en 8e de finale retour de la Ligue des Champions face à l’OL.

Vendredi soir, ce sera le grand retour de l’OL en Ligue des Champions. Pour un 8e de finale retour compliqué à jouer face au récent champion d’Italie, la Juventus Turin. Match qui, comme vous le savez, se déroulera à huis clos et permettra au vainqueur (l’OL s’est imposé 1-0 à l’aller) de rejoindre le final 8 à Lisbonne, à compter du 12 août.

Au sein du club italien, on redoutait de devoir affronter les Lyonnais amoindris. Et notamment sans l’attaquant argentin, Paulo Dybala. Ce dernier, touché à la cuisse face à la Sampdoria, laissait depuis craindre le pire. Et donc un forfait. Mais si l’on en croit la Gazzetta Dello Sport, dans son édition du jour, Dybala répondra bel et bien présent face aux Gones. « Le corps de Dybala a très bien réagi aux soins et les médecins ont donné, samedi, leur aval pour que le joueur retourne travailler sur le terrain. »

Toujours selon le média, la Juventus devrait récupérer Dybala lors de l’entraînement collectif dès demain, mardi. Et l’aligner, en qualité de titulaire, vendredi soir.