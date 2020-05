Juventus, FC Barcelone : Cristiano Ronaldo et Messi ont marqué un arbitre à vie

true

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, les deux stars de la Juventus Turin et du FC Barcelone, marquent toujours autant les esprits.

Et pas uniquement chez les joueurs… Mark Clattenburg, arbitre qui a officié lors de matchs de très haut niveau durant la dernière décennie, a raconté ses souvenirs au Daily Mail. Et avoir croisé Cristiano Ronaldo comme Lionel Messi sont des souvenirs marquants.

Avec la star portugais, Clattenburg confie même avoir tissé un lien particulier. « Ce que j’admire par-dessus tout chez lui, c’est sa capacité à élever son niveau de jeu quand son équipe est au plus bas. Je l’ai arbitré quand c’était un jeune joueur de Premier League, puis au Real Madrid, et il a toujours répondu présent. Tu sais quand tu partages le terrain avec un joueur unique, qui peut changer le cours du match à n’importe quel moment, raconte l’Anglais. Je m’entendais très bien avec lui. Quand j’ai monté les escaliers pour aller chercher ma médaille après la finale de l’Euro 2016, il a essayé de m’attraper pour me serrer dans ses bras. Voilà le respect que nous avions l’un pour l’autre. »

Dans une relation plus purement professionnelle avec Lionel Messi, Clattenburg n’est reste pas moins scotché par le talent hors normes de la Pulga. « Je me souviens que lorsque j’étais tout près de lui, j’ai pensé : « Oh mon Dieu, c’est incroyable.» Quand vous arbitrez, vous avez tendance à regarder le ballon. Mais avec lui, vous pouvez le perdre de vue. Donc imaginez ce que ça devait être pour les défenseurs ! J’ai dû changer ma façon d’analyser la situation quand il avait le ballon. Il était tellement doué que les adversaires essayer de l’arrêter de différentes manières, que ce soit avec le bas ou le haut du corps. Je l’avais averti lors du match face au PSG parce qu’il avait marché sur le pied d’un adversaire, mais il n’a rien dit et ne s’est jamais plaint. Il ne discutait jamais en fait. »