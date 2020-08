true

Ces dernières heures, la presse a spéculé sur un possible avenir de Cristiano Ronaldo auprès de Lionel Messi au FC Barcelone.

Il a suffi d’une phrase du journaliste Guilhem Balagué pour que la presse, notamment italienne, s’excite au sujet de Cristiano Ronaldo. « La Juventus veut se débarrasser du salaire de Cristiano Ronaldo. Il a été offert à tout le monde, y compris le FC Barcelone », a déclaré le journaliste de la BBC.

Forcément, la perspective de voir la star portugaise porter le même maillot que Lionel Messi a de quoi faire fantasmer. Mais visiblement, le rêve sera de courte durée. Le quotidien AS a en effet interrogé l’entourage de la star portugaise qui assure que CR7 n’a été proposé à aucun club. « Tout est faux », a assuré le clan du buteur turinois.

Selon cette source, le seul souhait de Cristiano Ronaldo est d’honorer son contrat jusqu’en 2022 avec la Juventus avec qui il rêve de remporter la Ligue des champions. De plus, lui et sa famille se sentiraient très bien du côté de Turin. Autant dire que mis à part sur une console de jeu, associer Cristiano Ronaldo et Messi fait figure de mission impossible.