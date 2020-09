Juventus, FC Barcelone, PSG : Forbes dévoile les gains hallucinants de CR7, Messi, Neymar et Mbappé

Attention, âmes sensibles s'abstenir ! Idem pour ceux qui croient aux principes communistes. Les chiffres qui vont suivre sont proprement hallucinants. Mais il faut bien comprendre que si les joueurs touchent de telles fortunes, c'est qu'ils rapportent beaucoup plus aux clubs qui les emploient ou aux marques à qui ils prêtent leur image.

Le magazine américain Forbes a dévoilé en début de journée son classement des footballeurs les mieux payés pour la saison à venir. En tête, on retrouve Lionel Messi qui, grande nouvelle, vient de passer la barre du milliard de gains depuis le début de sa carrière. Il rejoint ainsi les basketteurs Michael Jordan ou LeBron James ou encore le golfeur Tiger Woods. Pour la saison à venir, le lutin argentin touchera 126 M$ (oui, c'est en dollars…), dont 92 rien que pour les salaires. Voilà une bonne raison de rester à Barcelone, même si Manchester City n'aurait certainement pas été ingrat à ce niveau…

Ronaldo, milliardaire aussi mais 2e au classement

Cristiano Ronaldo fait aussi partie de la caste des milliardaires du sport. Mais pour cette année, il n'est plus le footballeur le plus riche. Le Portugais doit en effet se contenter de la 2e place avec 117 M$ de revenus, dont 70 en salaires. Neymar complète le podium avec 96 M$ (78 de salaire). Le Brésilien a beaucoup perdu en sponsors depuis son arrivée au PSG, entre une exposition plus faible qu'à Barcelone, des blessures récurrentes et les accusations de viol.

Enfin, Kylian Mbappé est au pied du podium, mais encore loin derrière son coéquipier et les deux monstres. Le champion du monde touche en effet 42 M$, dont 28 M$ en salaires. Un transfert au Real Madrid l'année prochaine, comme c'est dans les tuyaux, pourrait lui permettre de grappiller son retard sur les trois premiers.