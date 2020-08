Juventus : Georgina redonne le sourire à Cristiano Ronaldo après l’élimination face à l’OL

true

En vacances prématurément après l’élimination de la Juventus de Turin contre l’OL, Cristiano Ronaldo semble déjà avoir évacué la déception.

Auteur d’un grand match face à l’Olympique Lyonnais (victoire 2-1 et doublé), Cristiano Ronaldo n’est pas parvenu à empêcher l’élimination de la Juventus de Turin en Ligue des Champions. Si, par le passé, le Portugais a souvent mal vécu les échecs en C1, celui-ci semble avoir gagné en détachement avec l’âge. Et encore plus cette année où il n’a pas grand chose à se reprocher dans la sortie de piste du Champion d’Italie.

Sur Instagram, CR7 a publié un message : « La saison 2019/20 est terminée pour nous, bien plus tard que d’habitude mais encore plus tôt que prévu. Il est maintenant temps de réfléchir, d’analyser les hauts et les bas car la pensée critique est le seul moyen de s’améliorer. Un grand club comme la Juventus doit toujours penser comme le meilleur du monde, travailler comme le meilleur du monde, afin que nous puissions nous appeler l’un des meilleurs et des plus grands clubs du monde ».

Il a déjà quitté Turin pour profiter de la mer

Cristiano Ronaldo a également rassuré sur son ambition personnelle : « Personnellement, marquer 37 buts pour la Juventus et 11 pour l’équipe nationale portugaise est quelque chose qui me fait affronter l’avenir avec une ambition renouvelée et le désir de continuer à faire de mieux en mieux chaque année. Mais les fans nous demandent plus. Ils attendent plus de nous. Et nous devons livrer, nous devons être à la hauteur des attentes les plus élevées. Puisse nos courtes vacances nous permettre à tous de prendre les meilleures décisions pour l’avenir et de revenir plus forts et plus engagés que jamais ».

En attendant, Cristiano Ronaldo a déjà retrouvé le sourire. Sur son yacht et auprès de sa belle Georgina Rodriguez, il avait déjà commencé à se vider l’esprit sur la Méditerranée.