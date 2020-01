Juventus : Georgina Rodriguez, Madame CR7, refaite de la tête aux pieds !

true

On en sait toujours plus sur l’incroyable routine de Cristiano Ronaldo (34 ans) pour rester au top niveau. Le Daily Mail a en effet donné des détails sur sa vie quotidienne en dévoilant quelques secrets bien gardés.

Pour commencer sa journée, CR7 se fait ainsi un petit déjeuner composé de fruits, de fromage sans matière grasse et du jambon en ne buvant que de l’eau. Tout forme de soda est formellement exclue de son régime. Sont également bannies les viandes rouges et la nourriture congelée. L’attaquant de la Juventus Turin sépare par ailleurs ses repas en 6 petites portions étalées tout au long de la journée.

Voir cette publication sur Instagram Buenos días con energía 🧡 @aloyoga Une publication partagée par Georgina Rodríguez (@georginagio) le 25 Juil. 2019 à 2 :43 PDT

Au niveau du sommeil, l’ancien buteur du Real Madrid ne dort pas 7 ou 8 heures d’affilée mais réalise cinq siestes par jour d’une heure et demie chacune. La chirurgie esthétique est totalement bannie de son programme, tout le contraire de Georgina Rodriguez.

Le journal portugais VIDA a enquêté sur les opérations de la compagne de CR7 et a répertorié toutes ses opérations en la matière depuis sa naissance. En plus des fesses et des lèvres, la belle Espagnole s’est ainsi fait refaire la poitrine et les dents, en plus d’un blanchiment régulier de celles-ci. Son nez est aussi passé sur le billard en 2019. Quel sera le programme en 2020 ?