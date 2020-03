Juventus : la réaction brutale de CR7 à un classement sur les joueurs les plus chers de Serie A

true

C’est vrai, Cristiano Ronaldo a considérablement amélioré son image par rapport à son début de carrière. Mais il reste quand même quelques traces de son mauvais caractère. Et le site Transfermarkt, spécialisé dans la valeur des joueurs, l’a appris à ses dépens hier.

Celui-ci a publié un classement des joueurs les plus chers évoluant en Italie. A 35 ans, le quintuple Ballon d’Or a une cote de 77 M€, ce qui est énorme. Sauf que ce n’est pas la plus élevée de la Botte. Christian Eriksen (93 M€, Inter Milan), Paulo Dybala (87 M€, Juventus Turin) et Lautaro Martinez (82 M€, Inter Milan) vaudraient plus que lui. Et ça, le Portugais ne l’a pas supporté.

Ronaldo blocked transfermarkt because he wasn’t happy with his market value dkm 😭 pic.twitter.com/GUGendUFnZ — Ⓢ (@False9Messi) March 1, 2020

En représailles, Ronaldo a bloqué Transfermarkt, ce qui fait que le site n’a pas pu taguer son nom sur les réseaux sociaux pour relayer son classement. Avec lui, chaque détail compte. On le savait pour ce qui concerne sa préparation physique, on n’imaginait pas que cela allait jusqu’à son tarif supposé…