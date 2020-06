Juventus : la sœur de Cristiano Ronaldo partage un cliché rare sur Instagram

true

Katia Aveiro, la sœur de Cristiano Ronaldo, a montré au grand public la maison de leur enfance. Un taudis de briques du côté de Madère.

Footballeur le plus riche de tous les temps, Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin, 35 ans) s’est habitué au luxe que son statut lui a donné après son explosion à Manchester United. Un luxe dans lequel l’enfant de Madère n’a pas toujours vécu. On le sait : le quintuple Ballon d’Or a eu une enfance modeste à Funchal et a dû quitter très tôt son île pour Lisbonne afin de bâtir sa carrière.

En revanche, très peu d’images existent sur ce qu’était l’enfance de CR7 et sa sœur, Katia Aveiro, aujourd’hui chanteuse et qui surfe sur la notoriété de son frère, a dévoilé une image rare ces dernières heures sur Instagram : la maison de leur enfance. Une vieille bâtisse aux allures de taudis.

« Je suis née dans une vieille maison, mon lit était soutenu par des briques, un rat m’a mordu au visage quand j’étais encore bébé (je n’ai pas honte de le dire). Dieu merci, ma mère est arrivée à l’heure, sinon ce serait plus laid que ce que je suis. J’ai grandi dans un quartier pauvre », a-t-elle écrit, justifiant la générosité de la famille de Cristiano Ronaldo – et de l’astre lusitanien lui-même – par ce pan difficile de leur vie.