Juventus : l’atout fondamental de Cristiano Ronaldo pour arriver au sommet

false

Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, s’est construit pierre par pierre pour devenir un véritable phénomène du football mondial.

De Manchester United à la Juventus Turin en passant, surtout, par le Real Madrid, Cristiano Ronaldo s’est affirmé come une référence mondiale. Avec la mise en avant permanente de la valeur travail pour arriver au sommet.

Bras droit de Sir Alex Ferguson à Manchester United, Mike Phelan est d’ailleurs revenu sur sa collaboration avec CR7 dans une interview à la chaîne « The Coaching Manual ». Et Phelan a notamment expliqué que le gros atout de Cristiano Ronaldo était de savoir parfaitement intégrer tout ce que ses coachs voulaient lui transmettre. « Cristiano a toujours excellé au-dessus des autres. C’était comme une éponge, il demandait toujours plus aux entraîneurs et il absorbait tout. J’essayais de faire en sorte que les techniciens donnent le meilleur d’eux-mêmes. Nous voulions essayer de faire de Cristiano Ronaldo un bon joueur d’équipe et finalement nous l’avons fait », a estimé Phelan.

Par ailleurs, ce dernier a confié avoir guidé au maximum CR7 malgré quelques réticentes. Ce qui a donné au final de beaux résultats. « Nous faisions beaucoup de choses à l’entraînement qui l’ont forcé à faire des choses qu’il ne voulait pas faire au début. Ensuite, il a mis en application tout ce qu’il a appris. (…) Je ne crois pas que j’ai créé Cristiano Ronaldo. Beaucoup de gens l’ont influencé, et surtout lui-même, il a été sa plus grande influence », a conclu Phelan.