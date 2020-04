Juventus : le coronavirus n’affecte pas la santé financière de Cristiano Ronaldo

true

Cristiano Ronaldo (35 ans) se maintient en forme chez lui au Portugal en compagnie des membres de sa famille. Le coronavirus n’a finalement que peu d’effets sur ses affaires.

Le monde entier tremble devant le coronavirus. Les dégâts établis par la pandémie touchent les populations au quotidien et n’ont pas fini de faire parler d’eux. Certainez zones géographiques sont encore partiellement épargnées par sa propagation. Pour l’instant, le Portugal en fait partie.

Cristiano Ronaldo a ainsi eu la bonne idée de rentrer sur l’île de Madère avant le confinement instauré en Italie, l’un des pays les plus touchés par le coronavirus. Chez lui, l’attaquant de la Juventus Turin bénéficie d’un cadre idyllique pour se maintenir en forme, en famille et proche de la nature. Paradoxalement, l’ancien attaquant du Real Madrid ne voit pas non plus ses affaires décliner.

Si CR7 a déjà des dons importants au personnel soignant et qu’il a réduit son salaire de 30% comme ses autres coéquipiers de la Juve, ses finances sont au beau fixe malgré la crise ! Mundo Deportivo assure ainsi que Cristiano Ronaldo sera bientôt le troisième sportif de l’histoire à atteindre la barre symbolique du milliard de dollars en fortune personnelle. Avec 926 millions, Ronaldo se classe aujourd’hui derrière Tiger Woods et Floyd Mayweather. Le golfeur avait réalisé cette prouesse en 2009, quand son compatriote du noble art l’avait actée en 2017, année où il s’est retiré de la boxe.