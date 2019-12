Juventus : le dernier exploit de Cristiano Ronaldo fait enrager les pro-Messi

La détente phénoménale de Cristiano Ronaldo sur son but, hier soir à Gênes, a fait se pâmer d’admiration ses supporters… et fait enrager les fans de Lionel Messi.

Un centre venu de la gauche au deuxième poteau que Cristiano Ronaldo reprend de la tête. Cette action a déjà été vue des centaines de fois dans la carrière de Portugais. Mais ce qui a impressionné les observateurs de Sampdoria-Juventus (1-2) hier, c’est la détente du quintuple Ballon d’Or, estimée à 2,56m, et le temps où il est resté dans les airs.

Le fait qu’il soit capable de faire ça à 34 ans, sur un terrain gras en plein mois de décembre, avec une demi-saison dans les jambes et alors qu’il se remet lentement d’une blessure est époustouflant. Et forcément agaçant pour ceux qui ne peuvent pas le voir en peinture. Comme les fans de Lionel Messi, par exemple.

Isn’t it fucking crazy that the standard for CR being the best in the world has actually fallen to how high he can jump? Literally the only player in the world that gets judged with such narrow criteria and still shamelessly called the “best”. Unreal and unrivaled PR. Holy shit. pic.twitter.com/mW6qAQ63Hj

