Juventus : le futur maillot de Cristiano Ronaldo & co a filtré

Le site Footy Headlines dévoile le maillot de la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo la saison prochaine. Un maillot assez original.

Et au tour de la Juventus… Quelques jours après celui du Real Madrid, le site Footy Headlines dévoile en avant-première le futur maillot de la Juventus Turin. Et celui-ci ne manque pas d d’originalité.

⚪⚫📷 Juventus 2020-21 Home Kit Leaked – Spotted In Store: https://t.co/G7i5V2DXfc — Footy Headlines (@Footy_Headlines) May 10, 2020

Evidemment, il sera toujours rayé noir et blanc, la base. Mais cette tenue 2020-202 qui attend Cristiano Ronaldo et ses coéquipiers prévoit ces traditionnelles bandes verticales noires et blanches dans une version plus abstraite, avec les trois bandes Adidas teintées d’or, tout comme le logo de la Vieille Dame et le sponsor. Plutôt réussi, non ?