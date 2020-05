Juventus : le message touchant de Georgina Rodriguez sur le confinement avec Cristiano Ronaldo

false

Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo vont pouvoir retrouver une vie quasi-normale après une longue période de confinement.

Alors que Cristiano Ronaldo a choisi d’emmener sa famille à Madère pour passer la période de confinement, celle-ci a été évidemment longue avant d’enchaîner sur un retour compliqué en Italie.

En effet, CR7, Georgina Rodriguez et leur famille ont dû respecter une période de quatorzaine valable pour tous les joueurs de la Juventus Turin revenus de l’étranger. Mais apparemment, cette période s’est plutôt bien passée.

Sur Instagram, en légende d’une photo de famille, la compagne de la star portugaise a confié à quel point elle gardait un souvenir unique de cette période. « J’ai adoré passer des jours ensemble à jouer et à apprendre. A s’amuser. S’il y a quelque chose que nous pouvons retirer de cet isolement, c’est que nous créons nous-mêmes les moments les plus heureux et ils représentent 99% du temps. Petits moments, choses de tous les jours, la famille. Je vous aime », a confié la belle espagnole.