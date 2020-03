Juventus : le roi Pelé couronne Cristiano Ronaldo devant Lionel Messi

Confiné chez lui en raison de problèmes de santé, sans parler du coronavirus, le roi Pelé (79 ans) a participé à un tchat sur Youtube. L’occasion pour la légende brésilienne de répondre à la question du meilleur joueur de la planète, à laquelle il a déjà souvent répondu par le passé. Pour lui, CR7 est devant Lionel Messi et il n’a même pas parlé de son nouveau grand ami, Kylian Mbappé (PSG) !

« Au jour d’aujourd’hui, Cristiano Ronaldo est le meilleur joueur du monde, même s’il ne faut pas oublier Lionel Messi. Mais Cristiano me semble plus stable et Messi marque moins. S’il y a eu des joueurs meilleurs qu’eux ? Difficile de répondre à ça. »

