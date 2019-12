Juventus : le terrible aveu d’impuissance de Cristiano Ronaldo sur la Serie A

true

Cristiano Ronaldo, attaquant de la Juventus Turin, aurait avoué à Romelu Lukaku qu’il ne s’attendait pas à ce que les filets soient aussi difficiles à faire trembler en Serie A.

Cristiano Ronaldo a claqué 10 buts en Serie A depuis le début de la saison. À titre de comparaison, Lionel Messi a fait trembler les filets à 13 reprises en Liga après avoir manqué environ deux mois de compétition. Pour une machine comme l’attaquant de la Juventus, son bilan personnel est donc décevant.

Romelu Lukaku : « Cristiano m’a dit que la Serie A est le championnat avec les meilleures défenses du monde. Il m’a dit qu’il a marqué partout où il est passé, mais qu’ici, c’est l’endroit le plus difficile pour le faire. »

C’est en tout cas le sens de sa confidence à Romelu Lukaku (26 ans). L’attaquant de l’Inter Milan, qui le devance de deux unités au classement des buteurs en Italie (12), a récemment tendu l’oreille pour écouter les doléances de son glorieux aîné.

Cristiano Ronaldo est tombé sur un os en Italie

« Cristiano m’a dit que la Serie A est le championnat avec les meilleures défenses du monde, explique l’ancien buteur de MU au New York Times. Il m’a dit qu’il a marqué partout où il est passé, mais qu’ici, c’est l’endroit le plus difficile pour le faire. Et si Cristiano Ronaldo pense que c’est difficile, c’est que ça doit vraiment être difficile… Pour moi aussi, le football en Italie est plus difficile qu’en Angleterre. Le football est plus intense là-bas mais ici tout est question de schéma et de tactique. »

Lukaku connaît pourtant une dynamique inverse à celle de Cristiano Ronaldo. Lors de sa dernière saison avec Manchester United, l’attaquant belge avait marqué 12 buts (en 32 rencontres). Il lui a fallu 15 matches de moins en Italie pour en arriver à ce total en Serie A.