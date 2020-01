Juventus : le vœu le plus cher de Cristiano Ronaldo exaucé ?

true

L’agent de Cristiano Ronaldo, Jorge Mendes, a confirmé que son poulain et son successeur désigné, Joao Felix, pourrait jouer pour le même club dans un futur proche.

Depuis que Joao Félix a explosé au plus haut niveau, il y a à peine plus d’un an, tous les Portugais espèrent le voir associé à Cristiano Ronaldo sous le même maillot, autre que celui de la Selecçao. C’est aussi le vœu du jeune attaquant de l’Atlético Madrid, qui est totalement fan de CR7.

Qu’en pense le quintuple Ballon d’Or ? Lors de plusieurs interviews, il a expliqué que Félix avait un bel avenir devant lui et qu’effectivement, il aimerait jouer avec lui en club. Eh bien, ça pourrait être possible ! Et cette information n’a pas été donnée par n’importe qui mais par Jorge Mendes, agent des deux hommes !

« Est-ce qu’il est possible de voir Joao Félix jouer avec Ronaldo à l’avenir ? Cristiano jouera encore 4-5 ans. Tout est possible. » Sachant que CR7 ne risque pas d’aller jouer à l’Atlético, il y a donc de bonnes chances de voir le jeune prodige le rejoindre à la Juventus Turin…