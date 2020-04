Juventus : les points faibles de Cristiano Ronaldo face à Lionel Messi soulignés

true

Un diagramme montre à quel point Lionel Messi influe beaucoup plus sur le jeu du FC Barcelone que Cristiano Ronaldo sur celui de la Juventus.

Le débat devrait encore durer des années, voire des décennies : qui de Cristiano Ronaldo ou de Lionel Messi est le meilleur. Tout dépend, finalement, de la sensibilité de chacun. Ceux qui préfèrent le physique, la rage de vaincre opteront pour le Portugais. Ceux qui aiment la technique pure, le beau jeu se rangeront du côté de l’Argentin.

Mais il y a une chose qui permet de les différencier : les statistiques. Celles-ci disent que CR7 est le meilleur buteur historique de la Champions League, qu’il a remportée à cinq reprises. Mais elles soulignent également que La Pulga est un footballeur plus complet, en témoignent les statistiques ci-dessous.

Celles-ci laissent apparaître que si les deux joueurs sont des tueurs devant les buts, Messi existe davantage en dehors de la surface de réparation. Il participe beaucoup plus au jeu, dribble davantage et offre plus d’occasions à ses coéquipiers. Après, est-ce que cela suffi à en faire un meilleur footballeur que Ronaldo ? Le débat reste ouvert…