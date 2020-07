Juventus : l’Udinese retarde le sacre turinois et frustre Cristiano Ronaldo (2-1)

false

Pas dans un grand soir, la Juventus de Turin s’est inclinée sur la pelouse d’Udine. Il manque toujours une victoire à CR7 et ses partenaires pour être champions.

Ce jeudi soir, la Juventus de Turin et Cristiano Ronaldo espéraient faire coup double à l’occasion de leur déplacement à Udinese (35e journée de Serie A) : aller chercher un 9e titre consécutif en passant le cap des 3000 jours de règne sur la Botte et, pour CR7, prendre seul la tête du classement des buteurs.

L’Inter Milan accroché par la Fiorentina (0-0), l’Atalanta à six points au coup d’envoi avec un goal-average particulier défavorable, la Vieille dame n’avait besoin que d’une victoire sur le 16e du classement pour valider son 36e titre de champion. Victoire qui semblait bien embarquée avec le but peu avant la pause de Matthijs De Ligt (42e).

CR7 reste muet, Immobile peut en profiter

Mais la Juve n’était pas dans un grand soir et sa prestation décevante a finalement été sanctionnée lors du second acte avec l’égalisation d’Ilija Nestorovski (52e) et le but de la victoire dans le temps additionnel signé de Seko Fofana (92eà. 2-1 score final. Une soirée frustrante pour le club piémontais et pour sa star Cristiano Ronaldo, pas très en vue et toujours bloquée à 30 buts cette saison.

D’ici quelques minutes (21h45), Ciro Immobile (Lazio de Rome) va rentrer en piste au stade Olympique face à Cagliari. Les deux hommes se livrent une lutte dantesque pour le titre de capocannoniere du championnat italien (30 réalisations chacun) et le Soulier d’Or européen actuellement dans les pieds de Robert Lewandowski (Bayern Munich, 34 buts).