Juventus : malgré le confinement, Cristiano Ronaldo a reçu une bonne nouvelle

La mère de Cristiano Ronaldo, Dolores Aveiro, est enfin sorti de l’hôpital où l’avait conduit un accident vasculaire cérébral au début du mois.

Enfermé dans sa maison de Madère, où il s’est réfugié avec sa famille quand la crise de coronavirus en Italie a commencé à devenir sérieuse, Cristiano Ronaldo a reçu une bonne nouvelle vendredi : sa mère, Dolores Aveiro, quitté l’hôpital où elle se trouvait depuis le 3 mars et son accident vasculaire cérébral.

Néanmoins, le quintuple Ballon d’Or ne pourra pas l’accueillir chez lui tout de suite : en effet, il doit encore rester confiné jusqu’à lundi. Il devait en effet respecter un délai de deux semaines sans sortir pour être certain que ni lui ni ses proches n’étaient porteurs du Covid-19.

Plus que deux jours à attendre et le champion retrouvera sa mère. Pour ce qui est des retrouvailles avec le ballon rond, en revanche, ça risque d’être beaucoup plus long…