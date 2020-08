Ce samedi, au lendemain de l’élimination de la Juve, la direction du club a fait le choix de mettre un terme au contrat de son entraîneur Maurizio Sarri. Le communiqué :

Official | Maurizio Sarri relieved of his duties.https://t.co/39vYyBXaqo pic.twitter.com/k2dxnmkokT

— JuventusFC (#Stron9er 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆) (@juventusfcen) August 8, 2020