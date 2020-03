Juventus – Mercato : clap de fin pour Cristiano Ronaldo ?

true

La presse italienne assure que Cristiano Ronaldo (35 ans) n’est plus certain du tout d’aller au bout de son contrat à la Juventus Turin !

Le coronavirus frappe durement l’Italie. Avec l’Espagne et désormais les États-Unis, la botte est le pays qui compte le plus grand nombre de victimes de la pandémie. Plusieurs noms de Serie A ont déjà fui l’Italie pour rester près de leurs proches. On pense notamment à Gonzalo Higuain, mais celui qui a ouvert la boîte de Pandore se nomme Cristiano Ronaldo.

Avant même le début du confinement, l’attaquant de la Juventus Turin avait rejoint sa mère victime d’un AVC au Portugal. Le joueur de 35 ans a essuyé de lourdes critiques pour cela, avant de réduire son salaire à l’instar de ses coéquipiers de la Vieille Dame. Comme tous les autres clubs italiens, la formation piémontaise subit en effet de plein fouet les conséquences économiques de l’arrêt des compétitions.

Ces pertes substantielles pourraient avoir un impact sur l’avenir du très coûteux CR7. D’après Il Messagero, les dirigeants de la Juve doivent ainsi rapidement parler avec lui pour évoquer son avenir. « Ils vont pacter sa continuité ou son départ, annonce le journal transalpin. Conserver un salaire de 20 millions d’euros net annuel serait en l’état impossible pour un club qui n’est pas sain économiquement. »