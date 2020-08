Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo a trouvé son nouveau Karim Benzema

Pendant ses neuf années au Real Madrid, Cristiano Ronaldo a pulvérisé tous les records de buts grâce, en partie, à Karim Benzema. Le Français a accepté de se sacrifier sur le terrain afin que le Portugais puisse briller, multipliant les faux appels, les une-deux, faisant passer l’intérêt collectif avant ses statistiques.

Depuis qu’il est à la Juventus, CR7 n’a pas retrouvé de partenaire aussi dévoué. Cette saison, c’est même pire que la précédente car Gonzalo Higuain est obsédé par le but et ne risque pas de rendre une belle passe de son partenaire. Les dirigeants de Vieille Dame ont compris qu’il fallait changer quelque chose et, selon Goal, ils auraient trouvé le joueur idéal.

L’attaquant de Wolverhampton Raul Jimenez leur aurait en effet donné son accord pour 2020/21. Egalement courtisé par Manchester United, le Mexicain de 29 ans, 17 buts en 38 matches lors de la saison de Premier League qui vient de se terminer, est un Benzema en puissance. De quoi satisfaire l’ambitieux Ronaldo…

Juventus have won the battle to sign Wolves striker Raul Jimenez ahead of Manchester United, reports Spanish publication AS.

The 29-year-old has been consistently linked with a move to Old Trafford, but is set to choose the Serie A champions instead 👀 pic.twitter.com/EKIPjX3uYe

— Goal (@goal) August 1, 2020