Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo au PSG ? Agnelli règle la question…

Comme on pouvait s’en douter avec l’élimination précoce en Ligue des Champions face à l’OL (2-1), l’avenir de Cristiano Ronaldo (35 ans) s’en retrouve remis en questions. Certes le Portugais a encore deux ans de contrat en Italie (2022) mais son rêve de remporter une nouvelle C1 a pris du plomb dans l’aile vu le manque de compétitivité de la Vieille dame.

Trop seul, trop bon pour son équipe, CR7 peut aspirer à mieux et, même si ses derniers messages sur Instagram laissaient entendre qu’il voulait continuer avec la Juve pour briguer un 3e scudetto de rang, cela n’empêche pas les rumeurs de départ de circuler. Cristiano Ronaldo y a pensé à l’automne et « France Football » a révélé son intérêt pour le PSG.

Forcément, question a été posée au président Andrea Agnelli hier en marge de l’élimination contre Lyon. « Cristiano Ronaldo au PSG ? Il est parti pour rester avec nous. Je suis sûr qu’il jouera pour la Juventus encore l’année prochaine », a répondu le boss piémontais à « Sky Sport ».

