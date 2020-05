Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo bientôt débarrassé d’un partenaire encombrant

Malgré les difficultés économiques liées à la crise sanitaire, la Juventus Turin se montrera ambitieuse lors de la prochaine intersaison. Les dirigeants bianconeri savent qu’ils doivent donner à Cristiano Ronaldo des joueurs de premier plan pour remporter la Champions League sous peine de le voir partir prématurément.

Or, le Portugais veut un trio à la hauteur de la BBC du Real Madrid. S’il s’entend bien avec Paulo Dybala, c’est loin d’être le cas avec Gonzalo Higuain. Ce dont il a besoin comme attaquant de pointe, c’est d’un Karim Benzema, un joueur davantage altruiste que buteur. Ce que n’est assurément pas l’Argentin.

