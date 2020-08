Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo brise le silence et lie son avenir aux Bianconeri

true

Muet depuis l’élimination de la C1 face à l’OL (0-1 ; 2-1) hier soir, Cristiano Ronaldo a écrit un message sur Instagram pour dire qu’il allait rester.

Vu son tempérament de gagneur, Cristiano Ronaldo a logiquement eu besoin d’un certain temps pour digérer l’élimination de la Champions League endurée face à l’OL hier soir (2-1). Annoncé sur le départ en raison de l’incapacité de la Vieille Dame à lui permettre de remporter une sixième C1, le Portugais a pris tout le monde à contrepied via un long message sur Instagram.

« La saison 2019/20 est terminée pour nous, beaucoup plus tard que d’habitude mais plus tôt que prévu. Il est maintenant temps de réfléchir. Il est temps d’analyser les hauts et les bas car les critiques servent à s’améliorer. Un grand club comme la Juventus doit toujours penser comme le meilleur du monde et travailler comme le meilleur du monde, afin que nous puissions nous définir comme l’un des meilleurs et des plus grands clubs du monde. »

« Gagner à nouveau la Serie A dans une année aussi difficile est quelque chose dont nous sommes très fiers. Personnellement, marquer 37 buts pour la Juventus et 11 pour le Portugal est quelque chose qui me fait affronter l’avenir avec une ambition renouvelée et le désir de continuer à jouer pour faire encore mieux chaque année. Mais les fans exigent plus de nous. Ils attendent plus de nous et nous devons continuer. Nous devons être à la hauteur d’attentes plus élevées. J’espère que ces courtes vacances nous permettront à tous de tirer le meilleur pour revenir plus forts que jamais. »