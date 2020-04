Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo ferait fantasmer un nouveau riche anglais !

true

Prochainement sous pavillon saoudien, Newcastle envisage de bâtir une grosse équipe pour concurrencer les cadors de Premier League. Cristiano Ronaldo en serait la tête d’affiche.

Comme révélé par Manu Lonjon et confirmé par la presse anglaise, Newcastle serait sur le point de changer de pavillon. Le milliardaire britannique Mike Ashley serait sur le point de céder ses Magpies à un fonds d’investissement saoudien prêt à payer 343 M€ pour récupérer les commandes. Derrière ce projet dirigée par la britannique Amanda Staveley et porté par le prince héritier saoudien et le vice-premier ministre de ce pays, Mohammed Ben Salman, la volonté de faire de Newcastle l’une des grosses puissances du pays et du continent.

Les Magpies comptent sur les soucis de la Juve pour CR7

D’après le « Daily Star », Newcastle se préparerait déjà à un Mercato clinquant afin de glaner son premier titre de champion depuis 93 ans. Tête d’affiche du projet de recrutement : Cristiano Ronaldo (Juventus de Turin, 35 ans). Le tabloïd croit savoir que la Vieille dame souffrirait énormément avec la crise du Covid-19 et serait disposée à se delester de son plus gros salaire pour cela. Dans le Nord de l’Angleterre, les 31 M€ du salaire du quintuple Ballon d’Or ne poseraient pas de soucis.

Bale, Modric, Koulibaly, Gotze et Soumaré au casting ?

Mais pour convaincre CR7 de rejoindre les Magpies, il faudra aussi bâtir autour de lui. Trois cadres déchûs du Real Madrid sont envisagés : Gareth Bale, Luka Modric et Dani Carvajal. Le tabloïd parle aussi du jeune lillois Boubakary Soumaré, de l’allemand Mario Gotze (Borussia Dortmund) et du colosse de Naples Kalidou Koulibaly. Pour financer tout ça, Newcastle devrait quand même avoir besoin d’un sérieux assouplissement du fair-play financier…