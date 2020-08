Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo n’aurait aucune intention de rejoindre le PSG

Depuis l’élimination de la Juventus Turin de la Champions League par l’OL vendredi, il est beaucoup question de l’avenir de Cristiano Ronaldo. Pourtant, le Portugais a publié dès le lendemain un message sur Instagram dans lequel il semblait se projeter sur une saison 2020/21 chez les Bianconeri. Sans compter que les dirigeants de la Vieille Dame ont répondu à ses attentes en limogeant Maurizio Sarri.

Mais ça n’a pas empêché les spéculations autour de son nom. Aujourd’hui, plusieurs médias étrangers ont annoncé que son agent, Jorge Mendes, allait bientôt rencontrer le directeur sportif du PSG, Leonardo. Cela fait suite aux informations de France Football qui, mardi, assurait que CR7 voulait rallier la capitale française à l’automne.

Mais pour Tuttosport, tout cela n’est que du vent. Le quotidien turinois, toujours bien informé sur la Juve, assure que Ronaldo n’a aucune intention de quitter le Piémont. Il serait très satisfait de la nomination d’Andrea Pirlo, avec qui il souhaiterait nouer le même type de relation qu’avec Zinédine Zidane au Real Madrid.

Cristiano never thought of leaving and despite the strong bitterness for the CL elimination, he has already turned the page in search of new successes with Juve. His personal message on Instagram is proof of that. He now hopes to find a ‘new Zidane’ in Pirlo. @tuttosport pic.twitter.com/mUKVL83ZyU

