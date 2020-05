Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo privé de renforts cet été ?

true

Fabio Paratici, le directeur sportif de la Juventus de Turin, a ouvert la voie à un Mercato blanc sur l’été 2020.

Si les joueurs et le staff de la Juventus de Turin ont rapidement répondu présent pour sauver le club d’un désastre économique en renonçant à quatre mois de salaire, cela ne pourrait pas suffire à sauver le Mercato d’été de la Vieille dame ou à le rendre plus ambitieux.

En effet, comme l’a laissé entendre le directeur sportif de la Juve Fabio Paratici, il est possible que le Mercato d’été 2020 soit purement et simplement annulé. « Le prochain Mercato devra être créatif et élastique. Nous regardons la vie de tous les jours, nous changeons notre vision tous les jours et nous sommes plus pessimistes ou optimistes selon le bulletin de 18h. Vous devez être élastique parce que vous pensez à une chose et deux heures plus tard vous devez penser à une autre, il en sera de même pour le marché des transferts. Est-ce qu’on repartira la saison prochaine avec les mêmes effectifs ? C’est une possibilité», a-t-il glissé à « Sky Sports Italia ».

Pas sûr que Cristiano Ronaldo, qui s’agaçait déjà de la difficulté de l’effectif de la Juve à briller sur la scène continentale, ne se satisfasse sans mot dire d’une telle décision…