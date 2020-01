Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo sur le départ pour un 5e championnat ?

Après des premiers mois compliqués à la Juventus Turin, Cristiano Ronaldo a connu une belle saison 2018/19, ponctuée du titre de champion d’Italie et de la Supercoupe. Rebelote en 2019/20 avec un démarrage délicat, conséquence d’une blessure à un genou, auquel a succédé une jolie période d’euphorie.

Tout va tellement bien entre le Portugais et la Vieille Dame qu’une prolongation de contrat serait dans les tuyaux. Néanmoins, le site espagnol Don Balon assure que CR7 pourrait être tenté par un dernier challenge, dans un cinquième championnat, lui qui a déjà joué au Portugal, en Angleterre, en Espagne et donc en Italie.

Amazing feeling to kick off 2020 with a hat-trick and a victory!⚽⚽⚽💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/M8XD1ZQrhl

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 6 janvier 2020