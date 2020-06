Juventus – Mercato : Cristiano Ronaldo, un coup de pression en forme de menace

true

Aligné en pointe depuis deux matches, le Portugais veut retrouver le couloir gauche ou alors il ne faudra pas s’étonner qu’il veuille aller voir ailleurs.

On ne l’apprend qu’aujourd’hui mais, mardi soir, à la veille de la finale de la Coupe d’Italie face au Napoli (0-0, 3 t.a.b. à 4), Cristiano Ronaldo a eu une explication avec son entraîneur, Maurizio Sarri. Devant ses coéquipiers, le Portugais a expliqué qu’il ne voulait pas jouer en pointe, comme cela s’était produit face à l’AC Milan en demies. Sarri n’en a visiblement rien eu à faire puisque CR7 a été aligné dans l’axe le lendemain, ne touchant que six ballons dans la surface et ne frappant qu’une fois…

Sorti passablement énervé de cette finale ratée, Ronaldo a de nouveau discuté avec son coach. Il lui a rappelé que tout au long de sa carrière, il avait joué sur le côté gauche, qu’il y avait ses repères et que cela lui permettait d’arriver lancer dans la surface pour mieux surprendre les défenseurs adverses.

La Gazzetta dello Sport a vu dans cette nouvelle explication un coup de pression : en gros, soit Sarri suit les désirs de sa star, soit celle-ci ira voir ailleurs l’été prochain, que le technicien soit conservé ou pas par la Juventus. Une sortie culottée pour le quintuple Ballon d’Or, dont la forme n’est pas des plus éclatantes depuis la reprise…