Juventus – Mercato : Kane, un poids pour Ronaldo ?

Pour le champion du monde 2006 Luca Toni, associer Cristiano Ronaldo à Harry Kane (Tottenham) ne serait pas une bonne idée pour la Juventus Turin.

Selon Tuttosport, la Juventus Turin serait très intéressée par Harry Kane (Tottenham) la saison prochaine, pour prendre la place d’un Gonzalo Higuain qui ne convainc pas. Mais pour l’ancien buteur Luca Toni, interrogé par le quotidien turinois, ce ne serait pas forcément une bonne idée car l’Anglais ne serait pas Cristiano Ronaldo-compatible. Il lui préfèrerait Gabriel Jesus (Manchester City).

« Harry Kane occupe la surface comme peu le font. Il est technique, bon quand il faut jouer en équipe et tueur dans les derniers mètres. Il marque beaucoup. Et à 26 ans, il a encore une marge de progression. Si Kane vaut 9 (sur 10), Icardi vaut 8. C’est un grand finisseur, mais il est moins complet, il doit s’améliorer dans le jeu avec son équipe. »

« Gabriel Jesus serait le plus apte à jouer avec Ronaldo. CR7 n’est pas un avant-centre pur, mais c’est lui qui marque le plus et qui doit en marquer le plus. Un buteur comme Kane, que je considère comme le meilleur des moins de 30 ans, n’est pas forcément parfait pour Ronaldo. Je vois le beaucoup mieux avec Gabriel Jesus, qui marque beaucoup, mais qui ouvre aussi des espaces pour ses coéquipiers, fait le pressing, et n’a que 22 ans. »