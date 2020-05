Juventus – Mercato : le nouveau Pirlo offert sur un plateau à Cristiano Ronaldo ?

true

D’après son avocat, Sandro Tonali (Brescia, 19 ans) aurait choisi de rester en Italie l’an prochain. La Juve part donc favorite.

S’il est régulièrement cité du côté du PSG où Leonardo apprécie son profil, il est assez peu probable que la pépite Sandro Tonali (Brescia, 19 ans) n’évolue en Ligue 1 la saison prochaine. Sur le départ de son club formateur cet été, celui que l’on présente comme « le nouveau Pirlo » a d’autres aspirations que de suivre les pas de Marco Verratti ou d’autres « pépites » rapidement exilés.

Si Brescia connait une saison très difficile (lanterne rouge de Série A), Tonali a lui confirmé tout son potentiel au plus haut niveau (24 matches, 1 but, 5 passes décisives). Dans un entretien à la « Gazzetta dello Sport », son avocat Beppe Bozzo a livré une tendance assez claire : «Il vaut mieux que Sandro reste en Italie. Il peut immédiatement s’imposer dans un club de haut niveau et en sélection, ce serait dommage de le perdre ».

Exit donc le PSG, le Barça, Manchester City ou autre… Aujourd’hui, c’est bel et bien la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo qui tiendrait la corde même si l’Inter Milan, revenu au premier plan depuis deux saisons, et le Milan AC chercheront aussi à attirer la pépite de Brescia.