Juventus – Mercato : le nouveau Pirlo se détourne aussi de Cristiano Ronaldo

Courtisé par tous les plus grands clubs du continent dont le PSG, la Juve et le Barça, Sandro Tonali (Brescia, 20 ans) a choisi l’Inter Milan.

Auteur d’une bonne première saison en Série A (1 but, 5 passes décisives) malgré les difficultés de son club formateur Brescia (19e du classement), Sandro Tonali a fait l’objet d’une lutte de poids lourds pour le Mercato d’été 2020. Même si la saison en Italie est encore loin d’être terminée, le dénouement du dossier Tonali est proche.

Il y a quelques semaines, celui que l’on présente comme le « nouveau Pirlo » avait choisi de dire non au PSG – qui a pourtant tout fait pour le séduire – mais également au FC Barcelone, au Real Madrid et aux écuries anglaises intéressées par ses services. Sandro Tonali (20 ans) souhaitait poursuivre sa carrière dans son pays d’origine, laissant le match final entre la Juventus de Turin et l’Inter Milan.

Si l’on en croit le « Quotidianno Sportivo », la Vieille dame a, elle aussi, perdu la bataille puisque Tonali aurait décidé de dire oui à l’Inter Milan. Le choix du joueur désormais effectué, le plus dur commence entre les clubs puisque Brescia n’entend pas se faire dépouiller de sa pépite sans un joli chèque. Le deal pourrait atteindre les 50 M€.