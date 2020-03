Juventus – Mercato : un nouveau coéquipier de CR7 en pince pour le PSG

true

Indispensable au bon fonctionnement de la Juventus Turin mais régulièrement critiqué pour une influence pas suffisamment forte sur le jeu de son équipe, Miralem Pjanic ne ferme aucune porte concernant son avenir. Certes, le milieu de terrain bosnien de 29 ans se sent bien chez la Vieille Dame mais s’il est poussé vers la sortie, il sait que les courtisans seront nombreux.

Parmi eux, on trouve le PSG. D’après « Tuttosport », un transfert de Pjanic à Paris serait d’autant plus possible que les relations entre les deux clubs sont excellentes. Et qu’il pourrait servir de monnaie d’échange en cas d’arrivée de Kylian Mbappé, qui rêve de jouer avec Cristiano Ronaldo, dans le Piémont.

[#Mercato🔁] Miralem Pjanic serait tenté de revenir en France et particulièrement au PSG. (@Sport_Mediaset) pic.twitter.com/cuZnqF8e1l — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) March 9, 2020

Alors, Pjanic à Paris ? Ce serait un grand oui. Et ça ne lui poserait aucun problème de conscience, lui qui est passé par Lyon entre 2008 et 2011. Après tout, à l’été 2016, il n’avait pas hésité bien longtemps à s’engager avec la Juventus Turin alors qu’il était l’idole des supporters de la Roma…