Juventus – Mercato : un proche balance où Cristiano Ronaldo finira sa carrière

Partenaire de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Nani jure que son compatriote voyait raccrocher les crampons de l’autre côté de l’Atlantique.

Alors qu’il s’apprête à disputer la finale de la Coupe d’Italie avec la Juventus Turin face au Napoli, l’avenir de Cristiano Ronaldo continue d’enflammer la planète football. La superstar de 35 ans va-t-elle raccrocher les crampons dans le Piémont ? Retourner au Real Madrid ? Boucler la boucle au Sporting Portugal ? Enflammer de nouveau Manchester United ?

A priori, rien de tout ça ! Selon son grand ami Nani, avec qui il a joué chez les Red Devils et en sélection portugais, le quintuple Ballon d’Or devrait terminer sa carrière aux Etats-Unis ! C’est ce qu’a déclaré le milieu offensif, qui évolue désormais à Orlando City, lors d’une interview à ESPN.

« Il y a quelques années, Cristiano m’a dit qu’il terminerait probablement sa carrière en Amérique. Ce n’est pas sûr à 100% mais il y a une possibilité pour que ça arrive. C’est déjà un grand championnat. C’est vrai, il y a quelques points à améliorer, comme la qualité des footballeurs. Mais toutes les conditions sont réunies pour que ça devienne un championnat encore plus fort. Il suffit simplement de vouloir s’améliorer et de ne pas avoir peur de vouloir en faire toujours plus. » Soit exactement la mentalité de CR7…