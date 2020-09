Juventus - Mercato : un retour inattendu dans un ancien club pour Ronaldo ?

Durant toute la saison écoulée, alors qu'il s'ennuyait ferme au sein de la Juventus de Maurizio Sarri, il a beaucoup été question d'un départ de Cristiano Ronaldo. Durant l'automne, le quintuple Ballon d'Or était tout proche d'accepter une proposition pharaonique du PSG. Ensuite, il y a eu ses envies d'Etats-Unis, alors que David Beckham vient de monter une franchise à Miami.

Mais finalement, CR7 va enchaîner une troisième saison dans le Piémont. Parce qu'un nouvel entraîneur, Andrea Pirlo, est arrivé, parce qu'il n'aime pas partir sur un relatif échec (malgré deux Scudetti, il a échoué dans la quête de la Champions League) et parce que surtout, à cause du Covid-19, aucun club de la planète ne peut s'offrir ses services. A moins que…

Et si Quaresma lui donnait des idées ?

Dans le France Football de cette semaine, une folle idée a germé : celle d'un retour de CR7 dans un ancien club. Et pas le Real Madrid, qui a su surmonter son départ en 2018. Non, le Sporting Portugal ! « Le retour de Quaresma est un peu celui de l’enfant prodige, le plus doué de sa génération, dit-on encore à Alvalade. De quoi nourrir le rêve des supporters du Sporting, révélé Grégory Arnolin, ancien défenseur français passé par Guimaraes : « Et si Quaresma donnait des idées à Ronaldo ? Pourquoi pas un retour de Cristiano au Sporting ? ». » Il faudrait pour cela que CR7 accepte de jouer presque gratuitement car les Lions sont endettés jusqu'au cou. Mais le natif de Madère a déjà démontré qu'il savait être reconnaissant et généreux…