Juventus – OL : le message rassurant de Rugani, atteint du coronavirus

A moins d’une semaine du match retour (supposé) entre la Juventus et l’OL, le club turinois est plongé dans la tourmente. Le contrôle positif au coronavirus du défenseur Daniele Rugani oblige la Juve à prendre des mesures drastiques.

Les joueurs du club turinois sont placés en quarantaine, au même titre d’ailleurs que ceux de l’Inter Milan. Une mesure d’urgence qui semble remettre en cause de manière irrémédiable la tenue du match retour entre la Juventus et l’OL, rencontre prévue mardi prochain.

Avrete letto la notizia e per questo ci tengo a tranquillizzare tutti coloro che si stanno preoccupando per me, sto bene.

Invito tutti a rispettare le regole, perché questo virus non fa distinzioni! Facciamolo per noi stessi, per i nostri cari e per chi ci circonda.#grazie pic.twitter.com/1QqewIKjie

— Daniele Rugani (@DanieleRugani) March 12, 2020