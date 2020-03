Juventus : Paulo Dybala est positif au coronavirus !

true

L’Italie est désormais le pays le plus touché par le coronavirus, et la Juventus Turin n’est pas épargnée par le phénomène. Après Daniele Rugani et Blaise Matuidi, Paulo Dybala (26 ans) a ainsi officialisé sa positivité ce samedi sur Twitter.

« Bonjour à tous, je voulais vous informer que nous venons de recevoir les résultats du test Covid-19 et qu’Oriana et moi avons été testés positifs. Heureusement, nous sommes en parfait état. Merci pour vos messages », rapporte l’attaquant argentin de la Juve. Dybala est donc le troisième joueur de l’équipe première de la Vieille Dame à être touché par le virus.

Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos 💪🏼💪🏼💪🏼 pic.twitter.com/g1X1Qtx2S3 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) March 21, 2020

Dans la foulée, la Juventus Turin a officialisé l’information par le biais d’un communiqué : « Paulo Dybala a subi des tests médicaux qui ont révélé un résultat positif pour Coronavirus-COVID19. Il est en isolement volontaire depuis mercredi 11 mars. Il continuera d’être surveillé, suivant le régime habituel. Il va bien et est asymptomatique. »