Juventus, Portugal : Cristiano Ronaldo infecté et rattrapé par la patrouille !

Cristiano Ronaldo (35 ans) va un peu mieux. Forfait hier face à la Croatie à cause d'une infection à un orteil du pied droit - cela l'a obligé à suivre un traitement à base d'antibiotiques - l’attaquant du Portugal a repris l’entraînement.

« Il s'entraînera à nouveau [dimanche] et, a priori, il ira en Suède. Puis nous prendrons une décision », a affirmé Fernando Santos en conférence de presse en revenant sur la genèse de sa fameuse blessure. Tout à coup, l'un de ses orteils était rouge. On dirait une piqûre d'abeille. Maintenant, il faut attendre. Une blessure, on peut avoir une idée de combien de jours sont nécessaires pour le rétablissement. Une infection, on ne sait jamais. »

Port du masque obligatoire

En attendant, l’état de santé de Cristiano Ronaldo lui a semble-t-il fait oublier les gestes barrière. En tribunes devant le match contre la Croatie, l’attaquant portugais s’est fait gentiment rappeler à l’ordre pour non port du masque. Le buteur de 35 ans était le seul membre du staff lusitanien à se faire remarquer de la sorte. On observera néanmoins que la distance sociale était respectée.