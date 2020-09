Juventus : pourquoi Zlatan Ibrahimovic ne supporte pas Cristiano Ronaldo

Le 7 juillet dernier, l'AC Milan s'était imposé à la surprise générale face à la Juventus Turin (4-2) à San Siro. Au cours de cette partie, Cristiano Ronaldo avait transformé un pénalty malgré les sarcasmes d'un Zlatan Ibrahimovic venu le chambrer juste avant sa frappe. Le Suédois avait ensuite eu des mots durs à l'égard du Portugais, qu'il n'apprécie clairement pas. Mais pourquoi ?

Une interview accordée par l'ancien milieu de terrain Anders Andersson au quotidien portugais A Bola a donné un élément de réponse. Celui qui a évolué au Benfica Lisbonne puis à Belenenses, entre autres, s'est rappelé de la fois où il avait affronté Cristiano Ronaldo au Portugal. Il a ensuite fait un lien avec Zlatan Ibrahimovic qui laisse à penser qu'en Suède, si on respecte l'ancien Parisien, on n'est pas dupe sur le fait qu'avec lui, la sélection n'a jamais brillé…

"CR7 est une source d'inspiration pour les jeunes"

«J'ai 46 ans et j'ai joué contre Cristiano Ronaldo en 2002 ! Il était d'un côté et Quaresma de l'autre, au Sporting. Il était déjà très bon à cette époque, mais maintenant, tant d'années plus tard, il continue à avoir une immense qualité. En Suède, il est comparable à Zlatan Ibrahimovic. Mais avec une différence : avec Zlatan sur le terrain, la sélection a eu du mal à être une équipe. Avec Ronaldo, le Portugal parvient à mieux s'adapter. Cela aide beaucoup, c'est une source d'inspiration pour les jeunes et c'est impressionnant. » Mais ça provoquer des jalousies chez qui le quintuple Ballon d'Or est comparé.