Juventus : quand Patrice Evra se faisait pourrir à cause de Cristiano Ronaldo

En marquant un but aérien à Manchester United en 2003, Cristiano Ronaldo a valu à Patrice Evra une engueulade de la part de sir Alex Ferguson.

La scène remonte à 2013. En 8es de finale de la Champions League, le Real Madrid accueille Manchester United au Bernabeu. A la demi-heure de jeu, un corner rapidement joué sur la gauche voit Angel Di Maria centrer au second poteau, où Cristiano Ronaldo s’élève plus haut que Patrice Evra pour placer une tête imparable.

Ce but, que le Portugais n’a pas fêté par respect pour son ancien club, a valu une belle engueulade de sir Alex Ferguson à Patrice Evra, comme le latéral gauche l’a révélé sur RMC Sport : « Quand il a marqué ce but où il tutoyait le ciel, Ferguson m’a engueulé. Mais, le lendemain, il a dit : « Désolé Pat, je n’avais pas vu qu’il avait sauté si haut » ».

Le plus incroyable, c’est que six ans plus tard, alors qu’il avait 34 ans, le quintuple Ballon d’Or a réalisé la même prouesse, avec la Juventus Turin cette fois, sur la pelouse de la Sampdoria, en réalisant un saut extraordinaire au-dessus d’un défenseur italien. Le temps passe, Cristiano Ronaldo continue de planer…