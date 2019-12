Juventus : quand Ronaldo fait mieux que Federer et vise Ali, Bolt… mais pas Jordan

true

Ce dimanche soir, Cristiano Ronaldo s’en incliné en Supercoupe d’Italie avec la Juventus Turin face à la Lazio Rome (1-3). Il s’agissait de la 29e finale de sa carrière. Il en a remporté 21, ce qui est mieux que d’autres légendes du sport.

Avant la Supercoupe d’Italie ayant opposé la Juventus Turin à la Lazio Rome cet après-midi à Ryad (Arabie Saoudite), le quotidien Tuttusport a cherché à savoir où Cristiano Ronaldo, qui disputait sa 29e finale, se situait parmi les autres légendes du sport. Avant aujourd’hui, le Portugais tournait à 75% de succès dans ce genre de rencontres (21 succès sur 28). Le ratio est tombé à 72% ce dimanche après la défaite.

On apprend ainsi que CR7 fait largement mieux que le recordman de victoires Roger Federer. Le tennisman a remporté plus d’une centaine de finales. Mais il en a disputées 157, ce qui fait que sa moyenne n’est « que » de 65%. L’homme le plus rapide du monde, Usain Bolt, est en revanche devant avec 24 finales remportées sur 29, soit 92% de victoires.

Plus loin devant, on trouve Mohamed Ali, 91% de succès à chaque fois qu’un titre a été mis en jeu (29/32). Nul doute que Ronaldo tentera de s’approcher du boxeur de légende dans les années à venir. Il y en a un, en revanche, qu’il ne pourra jamais égaler et pour cause : Michal Jordan, qui est l’une de ses idoles, a remporté les 11 finales qu’il a disputées !