Juventus : Rabiot n’est pas en grève mais joue avec les nerfs turinois !

S’estimant pas assez considéré à la Juventus de Turin, Adrien Rabiot aurait voulu marquer son mécontentement en choisissant de revenir plus tard à l’entraînement.

Depuis ce matin, le nom d’Adrien Rabiot fait les gros titres en Italie. Il faut dire que le Français a manqué la reprise de l’entraînement de la Juventus de Turin. Le Duc était d’ailleurs l’un de deux seuls joueurs étrangers dans ce cas et d’après « La Stampa », il serait, sur les conseils de sa mère et agent, en « grêve personnelle » contre la baisse de son salaire et refuserait même de revenir. Une version qui fait scandale de l’autre côté des Alpes où on ne comprend pas l’attitude de Rabiot et de son clan.

Retour en Italie programmé et mise en quatorzaine à venir ?

Il semblerait toutefois que cette version écrite par la presse italienne soit un peu romancée. D’après « L’Equipe » et la « Gazzetta dello Sport », Adrien Rabiot – qui avait choisi de se confiner sur la Côte d’Azur – va prochainement revenir en Italie. Mercredi selon le média français, vendredi selon le grand quotidien italien. Il devra ensuite respecter une mise en quatorzaine.

Selon la « Gazzetta », il ne s’agirait pas d’un bras de fer mené par Rabiot mais plutôt d’un mouvement d’humeur. Le milieu de terrain n’a pas apprécié son faible temps de jeu depuis le début de saison et, sur les conseils toujours avisés de sa mère, aurait décidé d’attendre la date limite légale avant de retourner au centre d’entraînement de la Juventus de Turin. Dès qu’il y a une polémique, Adrien Rabiot n’est jamais très loin… Un plan pour forcer son départ vers l’Angleterre ?