Juventus : Ramsey fait le plus beau des compliments à Cristiano Ronaldo

true

Arrivé l’été dernier à la Juventus Turin, Aaron Ramsey a été aidé dans son intégration par Cristiano Ronaldo, dont il dit le plus grand bien.

Débarqué à Turin l’été dernier, Aaron Ramsey s’est rapidement adapté à sa nouvelle vie, ce qui était loin d’être gagné car les Britanniques ont toujours un peu de mal à quitter leur île. Il faut dire que le milieu offensif gallois a pu compter sur Cristiano Ronaldo pour l’intégrer. Le Portugais n’était là que depuis un an mais il s’est comporté en taulier et a aidé son nouveau coéquipier.

« Je me souviens de mon premier entraînement à la Juve, a expliqué Ramsey au Sun. Je suis ensuite allé à la cantine et Cristiano Ronaldo m’a dit : « Viens t’assoir à côté de moi ». Nous avons commencé à parler et il m’a sentir comme un joueur présent depuis longtemps dans l’effectif. Voilà le genre de joueur qu’il est. »

« Je n’ai pas besoin de dire quoi que ce soit sur ses qualités de footballeur, tout le monde les connaît. Ou même sur les records qu’il a battus. Mais je peux vous assurer que c’est une personne splendide, qui adore ses coéquipiers et donne tout aux entraînements. »