Juventus, Real Madrid : CR7 a fêté l’anniversaire d’une soirée historique

Il y a 3 ans, le 18 avril 2017, Cristiano Ronaldo devenait le 1er joueur à inscrire 100 buts dans l’histoire de la C1. C’était contre le Bayern Munich. Depuis, Lionel Messi a lui aussi passé la barre des 100 buts, mais il reste à distance du Portugais, qui totalise 128 buts en C1, contre 114 à Messi.

3 – #OnThisDay in 2017, #CristianoRonaldo became the 1st ever player to score 100 European Cup/Champions League goals. He netted also his first and only “perfect” hat-trick in the competition (headed, right and left footed vs FC Bayern München). Phenomenon.#18April #UCLclassics pic.twitter.com/VRpFPWuFA2

