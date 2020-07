Juventus : Ronaldo, un avantage décisif en Champions League face à Messi ou Mbappé ?

Bien sûr, la Juventus Turin n’est pas encore qualifiée pour le Final 8 de la Champions League, qui se tiendra à Lisbonne. Il lui faut pour cela rattraper son but de retard face à l’OL à l’occasion du 8e de finale retour qui se jouera à l’Allianz Stadium le vendredi 7 août. Mais pour la presse étrangère, visiblement, il ne fait guère de doutes que les champions d’Italie seront présents au Portugal.

Et une fois là-bas, ils pourront compter sur un soutien total de la population locale. Certes, les rencontres auront lieu à huis clos mais pour le directeur exécutif de l’institut portugais d’administration et de marketing, Daniel Sa, la présence de CR7 dans les rangs bianconeri fait que le Portugal sera derrière la Vieille Dame.

« Cristiano Ronaldo est bien évidemment un nom très important au Portugal, ce qui fait que chaque supporter portugais soutient la Juventus depuis deux ans », a-t-il déclaré au site Goal. Face au Barça de Messi ou au PSG de Mbappé, ce soutien pourrait compter. Mais pour cela, il faudra franchir l’obstacle lyonnais…

A very important victory! We’re almost there guys! Let’s go 💪🏼💪🏼 #FinoAllaFine #forzajuve pic.twitter.com/thSo8N5PgN

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) July 20, 2020