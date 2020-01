Juventus : Sarri ne peut plus voir Messi à cause de Cristiano Ronaldo !

true

La Juventus Turin n’a pas eu besoin de Cristiano Ronaldo mercredi soir en Coupe d’Italie. La Vieille Dame s’est largement imposée devant l’Udinese en 8es de finale de la Coupe d’Italie (4-0). Paulo Dybala (x2), Gonzalo Higuain et même Douglas Costa ont fait trembler les filets.

Maurizio Sarri : « Je voudrais aider Cristiano Ronaldo à gagner son 6ème Ballon D’Or. Voir un joueur avec plus de Ballon D’Or que lui me fait tourner la tête ».#JuveUdinese pic.twitter.com/huWN1sowR3 — JUVE FAN INFO FRANCE 🇫🇷 (@JuveFanInfoFR) January 15, 2020

Absent pour cette rencontre, CR7 souffrait d’une sinusite. Maurizio Sarri a défendu son cas au coup de sifflet final et semble militer pour que l’attaquant portugais regagne un jour un nouveau Ballon d’Or. Le dernier sacre de Lionel Messi l’a mis dans tous ses états.

Sarri veut que CR7 détrône Messi !

« Je voudrais aider Cristiano Ronaldo à gagner son 6ème Ballon D’Or. Voir un joueur avec plus de Ballon D’Or que lui me fait tourner la tête, a-t-il en mettant le collectif de la Juve en avant. L’équipe fait de bons résultats et cela nous donne de l’espérance, on s’améliore et nous avons encore une marge de croissance. Cette Juventus n’est pas celle Sarri mais celle de Cristiano Ronaldo, Higuain et Dybala. »