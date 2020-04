Juventus Turin : Cristiano Ronaldo a refusé de rejoindre Messi au FC Barcelone !

true

Cristiano Ronaldo, il y a plus de dix ans, aurait pu rejoindre le FC Barcelone de Lionel Messi. Mais il a finalement refusé.

Qu’aurait donné un duo entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sous le même maillot ? La question n’est valable aujourd’hui que pour les amateurs de jeux vidéo. Mais la réalité aurait pu valider ce scénario il y a plus de dix ans.

En effet, dans une interview accordée à Al Mayadeen, l’ancien président du Real Madrid Ramon Calderon a confié que Sir Alex Ferguson, coach de Manchester United, voulait vendre Cristiano Ronaldo au Barça plutôt qu’au Real. « En fait, Ferguson ne voulait pas que le joueur parte parce qu’il n’aime pas beaucoup le Real Madrid, qui a été un rival; et il l’a offert à Barcelone », assure Calderon. Si le club blaugrana était « ravi de cette opportunité » d’associer CR7 à un Messi en pleine explosion, la volonté du Portugais aura fait la différence.

Amoureux des Blaugranas, pour retrouver en vidéo toute l’actualité du FC Barcelone, rendez-vous sur notre chaîne Butfootballclub. #Barça #Blaugranas / https://t.co/mo9q5wt65k pic.twitter.com/h9E08yYkOR — But! Football Club (@But_FC) 13 mars 2019

« Il a été très clair sur l’engagement qu’il a pris avec moi. Il l’a assumé dès le début. Il a voulu venir au Real Madrid », raconte Calderon qui assure même avoir signé un document en ce sens. « Un document dans lequel il me disait qu’il était parvenu à un accord, et il y a sa signature, et que le Real Madrid acceptait cette offre et, même pour qu’il n’y ait aucun doute, nous avons ajouté une clause pour que l’une ou l’autre des parties, si elle ne respectait pas cet engagement, devait payer 30 millions d’euros à l’autre partie ». Cristiano Ronaldo a donc lié son avenir au Real Madrid avec la réussite que l’on connaît. Et Lionel Messi, au lieu de devenir son partenaire, a donc été son éternel rival.