Juventus Turin : Cristiano Ronaldo n’a pas loupé l’occasion de marquer encore l’Histoire

Ce dimanche midi, la Juventus Turin de Cristiano Ronaldo avait plusieurs objectifs en tête. Collectif d’abord avec la possibilité de prendre six points d’avance sur l’Inter Milan. Individuellement ensuite avec l’opportunité d’offrir un record historique à CR7.

En effet, en cas de but lors de la réception de la Fiorentina, Cristiano Ronaldo pouvait égaler le record d’un certain David Trezeguet avec des buts lors de neuf matchs consécutifs de championnat. Deux penalties ont permis au Portugais d’atteindre cette barre historique, et donc renforcer un peu plus sa légende.

Rien de très surprenant au vu de la forme colossale de l’attaquant portugais dont les chiffres récents sont purement halucinants. Cristiano Ronaldo reste en effet sur 16 buts en 10 rencontres de championnat. Et le Portugais, qui a inscrit son quatrième doublé de la saison à domicile (égalant Immobile au passage), a désormais atteint la barre des 50 buts sous le maillot de la Juventus. En un an et demi à peine…