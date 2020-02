Juventus Turin : pourquoi Cristiano Ronaldo est (encore) au sommet

Semaine après semaine, le même constat. L’impression que Cristiano Ronaldo, l’attaquant de la Juventus Turin, accumule les grosses performances et additionne les buts sans le moindre effort. Et ce n’est pas sa prestation du jour, face à la Fiorentina, qui a inversé la tendance : le Portugais a inscrit un doublé et la Vieille Dame s’est imposée 3-0.

Au terme de ma rencontre, le technicien de la Juve, Maurizio Sarri a, une fois encore, tenté d’expliquer le phénomène. Sauf que cette fois, il a bien fallu prouver à quel point CR7 était au centre de toutes les attentions.

« Nous avons tous fait le job pour que CR7 revienne à son meilleur niveau. Il a eu ce problème de genou pendant 20 jours environ. Il ne pouvait pas jouer comme il l’aurait voulu ou s’entraîner de façon régulière. Nous nous sommes donc assurés que nous pouvions régler ce problème. Nous avons ensuite commencé un programme afin de l’entraîner en fonction de ses caractéristiques. C’est un joueur explosif et nous devons mettre en avant cette qualité. Il n’a pas eu besoin de longs entraînements particuliers. En plus, c’est un gars qui se consacre entièrement à l’entraînement. Dès qu’il a eu la chance de travailler avec constance, sa condition physique s’est améliorée de façon exponentielle, le tout en 20 jours ».

Good to get back to victories and happy to score again in our stadium!⚽⚽

Proud to reach 50 goals with the bianconeri shirt!💪🏽#finoallafine #forzajuve pic.twitter.com/pzBrER9Uzt

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 2, 2020